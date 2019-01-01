Наталья Тимофеева журналист Аукцион на строительство Пермской художественной галереи объявят после разъяснения ситуации Минфином РФ Поделиться Поделиться Твитнуть

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Как сообщили «Новому компаньону» в минстрое Пермского края, новый аукцион на строительство здания художественной галереи объявят после того, как краевые власти получат разъяснения от федеральных органов.

«После несостоявшейся закупки по причине предоставления победителем аукциона недостоверной информации о компании мы были вынуждены обратиться в Минфин РФ для получения разъяснений по дальнейшему алгоритму действий, необходимому для проведения новой закупочной процедуры. В настоящий момент мы ждём ответа от ведомства», — сообщили в минстрое.

Напомним, что в середине марта краевые власти отказались заключать договор на 4,1 млрд руб. на строительство галереи с единственным участником торгов — ООО «РСК-Ренессанс». Дело в том, что министерство закупок Пермского края провело анализ заявки ООО «РСК-Ренессанс», признанного победителем аукциона, и выявило недостоверные сведения, которые компания представила в качестве подтверждения своей квалификации. В частности, в составе заявки компании было представлено разрешение на ввод в эксплуатацию 25-этажного многоквартирного жилого дома во Владивостоке. Однако краевые власти сделали запрос в администрацию Владивостока и установили, что этот дом построила и сдала другая компания. На основании изложенного аукционная комиссия отстранила «РСК-Ренессанс» от участия в торгах.

После этого в министерстве строительства Пермского края сообщили, что для поиска подрядчика на проектирование и строительство нового здания Пермской художественной галереи в ближайшее время объявят новый аукцион.