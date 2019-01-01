Наталья Тимофеева журналист В Прикамье у 7% семей нет компьютера и интернета для дистанционного обучения детей Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 31 марта, на Совете глав муниципалитетов министр образования Пермского края Раиса Кассина сообщила, какой процент школьников и студентов имеют возможность получать образование в дистанционном режиме.

По словам министра, 70% семей имеют возможности для организации дистанционного образования своих детей. Это значит, что у них есть компьютер и интернет, которые позволяют организовать дистанционное образование.

«Ещё у 24% семей либо неустойчивый доступ к интернету, либо есть только смартфон, либо есть компьютер, но с устаревшим программным обеспечением. Но так или иначе, мы будем пробовать организовать с ними связь. Вообще не имеют возможности организовать дистанционное обучение около 7% населения Пермского края. И сейчас мы продумываем для них систему передачи домашних заданий ребёнку и обратно», — сообщила Раиса Кассина.

При этом глава минобра отметила, что в среднем профессиональном образовании ситуация лучше — только 2% студентов не имеют средств для организации дистанционного образования. «Соответственно, для них мы организуем другую систему», — заявила министр.

Напомним, что с 30 марта по 12 апреля все школы переходят на дистанционное образование. Ранее на дистанционное обучение перешли все техникумы, колледжи и вузы.