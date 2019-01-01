Три из пяти граничащих с Прикамьем регионов ввели режим самоизоляции Поделиться Поделиться Твитнуть

Свердловская область и Республика Коми ввели режим самоизоляции. Аналогичная мера будет применена в Башкирии с 20:00 31 марта.

Эти меры безопасности связаны с распространением в России коронавируса.

Напомним, во врем] режима самоизоляции жителям разрешается покидать квартиру только для получения экстренной медицинской помощи, покупки продуктов в ближайшем магазине, выгула собаки на расстоянии не более 100 м от дома, а также для избавления от скопившегося мусора.

Ещё два региона, граничащих с Пермским краем — Удмуртия и Кировская область — пока такие меры не ввели.

В Пермском крае действует режим самоизоляции для людей на карантине и старше 65 лет. При этом всем жителям всё равно рекомендуют оставаться дома.