Пермские предприятия передадут больницам 15 тыс. медицинских масок Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермские производители поставят в больницы региона 15 тыс. защитных масок «Уралец Н» с восьмичасовым сроком использования. Также эти маски передадут волонтёрам для оказания помощи пожилым, маломобильным категориям граждан и людям, находящимся в группе риска. Об этом сообщает «Рифей-Пермь».

Такие маски выпускает компания «Сорбент», которая планирует производить до 300 тыс. масок в месяц. На прошлой неделе компания поставила в краевую больницу порядка 100 масок UNIX 6100 и 1 тыс. фильтров UNIX 303 P3D.

Также в Пермском крае наладили производство средств индивидуальной защиты и другие предприятия. Среди которых, «Чусовская швейная фабрика», «ТРЕК», «Прайм спорт». Всего в сутки предприятия отшивают более 53 тыс. средств индивидуальной защиты, которые включают в себя маски и спецодежду. Кроме того, в Прикамье ведётся производство защитных очков, продукции для дезинфекции, дезинфицирующего оборудования, средств для рук и спиртовых салфеток.