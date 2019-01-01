Наталья Тимофеева журналист Ателье краевого ГУ МВД начало шить маски для полицейских Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 31 марта, на Совете глав муниципальных образований начальник ГУ МВД России по Пермскому краю Михаил Давыдов сообщил, что ежедневно в мероприятиях по предотвращению распространения коронавирусной инфекции задействуется в среднем 1 тыс. сотрудников органов внутренних дел края.

«Чтобы решить проблему с обеспечением сотрудников полиции медицинскими масками, мы, не дожидаясь, пока нам эти маски предоставят, приняли решение шить маски на базе нашего ателье. Только за вчерашний день сшили 700 штук. И по 700 масок готовы шить ежедневно, чтобы обеспечить средствами защиты наш личный состав, который выходит на службу. Я предлагаю главам местного самоуправления тоже не ждать, пока сверху что-то свалится, а самим на своём уровне организовать эту работу, используя возможности предпринимателей. Большого ума здесь не нужно и большого труда тоже», — отметил Михаил Давыдов.

Отметим, что сотрудники органов внутренних дел Прикамья совместно с представителями регионального Роспотребнадзора осуществляют проверки соблюдения карантинных мероприятий. На 30 марта полицейские передали в управление Роспотребнадзора информацию о 94 гражданах, нарушивших режим самоизоляции.