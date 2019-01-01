Дмитрий Енцовжурналист
Минсвязи: в Пермском крае наблюдается двукратное увеличение нагрузки на интернет-операторов
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В Прикамье за последнее время зафиксирована двукратная нагрузка на сети операторов интернет-трафика. Об этом 31 марта на заседании Совета глав муниципальных районов и городских округов заявил региональный министер информационного развития и связи Пермского края Игорь Никитин.
Министр добавил, что операторы сообщили, что готовы к дополнительной двукратной нагрузке.
«Тестирование увеличение нагрузки уже проведено и продолжится в ближайшее время», — отметил Игорь Никитин.
Отметим, что увеличение интернет-нагрузки отмечают и мобильные операторы.
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