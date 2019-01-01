Полина Путякова журналист Интернет-карантин Потребление услуг связи растет на фоне пандемии коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

В последние недели операторы связи фиксируют нехарактерный рост потребления мобильного и стационарного интернета, а также голосового трафика в Пермском крае.

Как отмечает пресс-служба АО «ЭР-Телеком Холдинг» («Дом.ru» и «Дом.ruБизнес»), в период с 12 по 23 марта в Пермском крае интернет-трафик вырос на 6%. Это произошло в основном за счёт развлекательных сервисов, цифрового телевидения, мессенджеров и социальных сетей. Дополнительно в «ЭР-Телеком» наблюдают рост подключений к сети домашнего интернета и ТВ.

Как отмечает директор пермского филиала Tele2 Антон Антонов, с переводом сотрудников части предприятий и компаний на удалённую работу в Пермском крае и в Перми меняется сама модель потребления трафика, прежде всего, в разрезе геопозиционирования. Из центра города в будние дни часть трафика сместилась в спальные районы. Дома пользователи либо подключаются к WiFi-точке, либо переходят на десктопные устройства, но даже несмотря на это, в последнюю неделю трафик в сети Tele2 вырос на 10% выше прогнозных значений.

В свою очередь, в «МегаФоне» фиксируют рост трафика в сети CDN (Contend Delivery Network) — это сервис, который ускоряет работу интернет-сайтов, оптимизирует воспроизведение медиа-контента за счёт хранения данных в дата-центрах «МегаФона», расположенных максимально близко к конечному пользователю. Через сеть CDN проходит трафик нескольких крупнейших онлайн-кинотеатров и интернет-магазинов, а также сервиса «МегаФон ТВ». Каждую неделю марта 2020 года трафик интернет-магазинов увеличивается в среднем на 11%, онлайн-кинотеатров и других видеосервисов — примерно на 33%.

В МТС тоже фиксируют определённые изменения в потреблении услуг связи.

«Наблюдается нехарактерный для этого времени резкий всплеск голосового трафика. Его рост за последнюю неделю по сравнению с первой неделей марта составил 10%», — рассказывает Оксана Кайгородова, директор филиала МТС в Пермском крае.

Также в компании фиксируют увеличение нагрузки на сети кабельного интернета на 12% по сравнению с февралём. Это происходит в основном за счёт удалённых частей города в Мотовилихинском, Свердловском, Кировском, Дзержинском районах Перми.

Удалённый спрос

Эти изменения операторы связывают с переходом части населения на удалённую работу и соблюдением ими рекомендаций медиков больше находиться дома. Так, на прошлой неделе АО «ЭР-Телеком Холдинг» провёл специальное исследование, посвящённое карантину. По его результатам, уже неделю назад на удалённую работу были переведены 13,9% опрошенных. Для сравнения: вне зависимости от эпидемии удалённо работают 4,2% ответивших. В планах перейти на удалённую работу — у 33% респондентов.

Исследование показало, что более половины всех респондентов планируют во время карантина заниматься делами, так или иначе связанными с интернетом и ТВ. Чаще всего это просмотр видео-контента (фильмы, сериалы, ролики и т. д.) — такой ответ дали 56% респондентов. 55% планируют общаться через мессенджеры. Заняться самообразованием планируют более 40% ответивших.

К карантину готовы

Неделя карантина ещё больше усилит эту тенденцию, уверены операторы связи. Тем не менее все они утверждают, что запаса мощностей достаточно для бесперебойной работы.

«Большинство наших клиентов — частные домохозяйства, поэтому часы наибольшей активности по-прежнему приходятся на интервал с 20 до 22 часов. В это время фактический трафик почти удваивается по сравнению с дневной загрузкой, и при этом у нас сохраняется достаточный резерв ёмкости на каналах. Даже если все клиенты будут пользоваться нашими сервисами в течение дня точно так же, как они это делают вечером, и даже больше, мы с этим справимся без дополнительных усилий», — говорят в «МегаФоне».

В пресс-службе «ЭР-Телеком» заявляют о готовности к кратному увеличению нагрузки благодаря начатой ещё в прошлом году широкомасштабной модернизации своей сети.

«Наша инфраструктура регулярно доказывает свою работоспособность в условиях повышенных нагрузок, например, во время зимних праздников, весенних гендерных праздников. Кроме того, сети компании готовы к росту трафика после того как в 2019 году был завершён один из этапов проекта строительства новых базовых станций 4G в Пермском крае, что увеличило их количество ещё на треть. Текущие работы по увеличению ёмкости сети и расширению зоны покрытия затрагивает центральные и спальные районы городов, а также города и малые населённые пункты Пермского края», — говорит Антон Антонов.

Оксана Кайгородова говорит, что МТС также занимается модернизацией сети как мобильного, так и фиксированного интернета во всех крупных городах и районных центрах Пермского края все последние годы. Поэтому существующий запас мощности позволит выдержать резкий рост нагрузки.

Помочь клиентам

Кроме того, что операторы связи открыли доступ к ряду образовательных и развлекательных ресурсов, они принимают меры к оказанию помощи людям, оказавшимся в сложной ситуации. Tele2 сделал бесплатными мессенджеры для заблокированных за рубежом абонентов — обнулил трафик мессенджеров в ряде стран мира, включая европейские, азиатские направления, Австралию и США. Кроме того, оператор также сделал бесплатным доступ к сайту стопкоронавирус.рф.

Абоненты МТС могут принимать любые входящие звонки даже в случае недостаточности средств на счету и блокировке номера.

«МегаФон» увеличил лимит звонков домой в роуминге для тех, кто сейчас находится в Европе, в три раза (с 60 до 180 минут). Это сделано для того, чтобы абоненты могли оставаться на связи, решать вопросы о возвращении домой, в том числе обращаться на горячие линии официальных служб и в контактные центры авиакомпаний и туроператоров. Дома абоненты «МегаФона» при отрицательном балансе могут принимать входящие вызовы от любых операторов, включая зарубежных.