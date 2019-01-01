Дмитрий Енцов журналист На аукцион выставлена последняя часть лотов на трёхлетнее обслуживание автобусных маршрутов Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Департамент транспорта администрации Перми объявил последнюю часть аукционов на трёхлетние контракты по обслуживанию городских автобусных маршрутов.

Отличительной особенностью от аукционов по пятилетним контрактам является то, что в данном случае почти все лоты состоят из двух и более маршрутов (по пятилетним чаще лоты формировались по принципу: один маршрут — один лот).

В последней части аукционов выставлена пять лотов.

В первый лот объединены маршруты №42 «Песьянка» — «Микрорайон Красные Казармы» (11 автобусов) и №55 «Улица Милиционера Власова» — «Микрорайон Архиерейка» (17 автобусов). Начальная (максимальная) стоимость лота — 482,5 млн руб.

В следующий лот — маршруты №17 «Улица Зенкова» — «Микрорайон Висим-2» (два автобуса) и №57 «Микрорайон Крохалева» — «Микрорайон Юбилейный» (шесть автобусов). Начальная (максимальная) стоимость лота — 69,3 млн руб.

В один лот объединены маршруты №22 «Микрорайон Васильевка» — «Пермский военный институт» (семь автобусов) и №23 «Банная гора» — «Деревня Голованово» (два автобуса). Начальная (максимальная) стоимость лота — 98 млн руб.

Объединены маршруты №69 «Микрорайон Ива» — «Улица Грачёва (кольцевой)» (пять автобусов) и №70 «Улица Грачёва» — «Микрорайон Ива (кольцевой)» (пять автобусов). Начальная (максимальная) стоимость лота — 116,5 млн руб.

Последний лот — маршруты №26 «Микрорайон Центральная Усадьба» — «Улица Ушинского» — «Микрорайон Крольчатник» (девять автобусов) и №35 «Пермский академический Театр-Театр» — «Пермский электромеханический завод» (два автобуса). Начальная (максимальная) стоимость лота — 106,2 млн руб.

Аукционы состоятся 20—28 апреля.

Напомним, в минувшие выходные на аукцион были выставлены остальные маршруты, которые перевозчики будут обслуживать три года.

Отметим, что, в отличие от пятилетних контрактов, по этим лотам допускается использование автобусов среднего и малого класса (на пятилетних — только большие автобусы). На начало действия контракта, то есть с июля этого года, все автобусы должны быть не старше 12 лет, а с января 2021 года — не старше 10 лет. При этом все автобусы по экологическому критерию должны быть не ниже «Евро-3». Также абсолютно все автобусы должны быть в единой цветовой гамме — то есть красно-чёрно-белые.