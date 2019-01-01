Дмитрий Енцов журналист Администрация Перми объявила аукционы на трёхлетнее обслуживание автобусных маршрутов Поделиться Поделиться Твитнуть

Новые автобусы Volgabus



Департамент транспорта администрации Перми объявил аукционы на трёхлетние контракты по обслуживанию городских автобусных маршрутов.

Отличительной особенностью от аукционов по пятилетним контрактам является то, что в данном случае почти все лоты состоят из двух и более маршрутов (по пятилетним чаще лоты формировались по принципу: один маршрут — один лот).

Так, в один лот сформированы маршруты №21 «Дворец культуры имени Пушкина» — «Улица Академика Веденеева» (требуется два автобуса) и №58 «Микрорайон Васильевка» — «Микрорайон Вышка-1» (семь автобусов). Начальная (максимальная) цена контракта — 147,2 млн руб.

Объединены маршруты № 39 «Микрорайон Оборино» — «Ласьвинские хутора» (один автобус) и №65 «Кооператив «Сосновый бор» — «Садовая» — «Берёзовая роща» (пять автобусов). Начальная (максимальная) цена контракта — 113,4 млн руб.

Маршруты №44 «Микрорайон Нижняя Мостовая» — «Учебный комбинат» — «Микрорайон Камский» (15 автобусов) и №49 «Микрорайон Заозерье» — «Станция Пермь II» (пять автобусов). Начальная (максимальная) цена контракта — 324,6 млн руб.

Маршруты №33 «Город Сердца» — «Микрорайон Костарёво» (восемь автобусов) и №38 «Микрорайон Гарцы» — «Микрорайон Садовый» (пять автобусов). Начальная (максимальная) цена контракта — 192,6 млн руб.

Маршруты №18 «Пермский военный институт» — «Площадь Дружбы» (15 автобусов) и №73 «Микрорайон Январский» — «Микрорайон Заозерье» (12 автобусов). Начальная (максимальная) цена контракта — 462 млн руб.

Маршруты № 34 «Микрорайон Новые Ляды» — «Улица 1905-го года» (два автобуса) и №61 ««Центральный рынок» — «НПО «Биомед» — «Микрорайон Новые Ляды» (два автобуса). Начальная (максимальная) цена контракта — 115,7 млн руб.

В следующий лот объединены сразу три маршрута: №45 «Микрорайон Крохалева» — «Улица Мильчакова» (14 автобусов), №62 «Улица Милиционера Власова» — «Микрорайон Крохалева» (восемь автобусов) и №63 «Микрорайон Крохалева» — «Улица Революции» (пять автобусов). Начальная (максимальная) цена контракта — 403,4 млн руб.

В отдельный лот выделен маршрут №16 «Микрорайон Владимирский» — «Микрорайон Запруд» (18 автобусов). Начальная (максимальная) цена контракта — 291,9 млн руб.

В следующий лот объединены три маршрута: №19 «Микрорайон Липовая Гора» — «Улица Попова» (12 автобусов), №51 «Микрорайон Владимирский» — «Станция Пермь I» (десять автобусов) и №74 «Микрорайон Владимирский» — «Станция Пермь II» (12 автобусов). Начальная (максимальная) цена контракта — 500,7 млн руб.

В один лот объединены маршруты №11 «Микрорайон Парковый» — «Микрорайон Садовый» (14 автобусов) и №30 «Микрорайон Парковый» — «Площадь Дружбы» (14 автобусов). Начальная (максимальная) цена контракта — 428,6 млн руб.

Свежующий лот — маршруты №40 «Станция Пермь II» — «Микрорайон Нагорный» — «Автопарк» (восемь автобусов) и №56 «Станция Пермь II» — «Микрорайон Крохалева» (девять автобусов). Начальная (максимальная) цена контракта — 259,8 млн руб.

Маршруты №7 «Микрорайон Верхняя Курья» — «Улица Попова» (три автобуса) и №41 «ПНИПУ» — «Студенческий городок» (восемь автобусов). Начальная (максимальная) цена контракта — 188,3 млн руб.

Маршруты №12 «Проспект Парковый» — «ОАО «Пермский завод силикатных панелей» (четыре автобуса) и №47 «Мачтобаза» — «Порт Пермь» — «Аэропорт Бахаревка» (13 автобусов). Начальная (максимальная) цена контракта — 302,8 млн руб.

В следующий лот объединены сразу четыре маршрута: №9 «Микрорайон Хмели» — «Микрорайон Нагорный» — «Субботино» (четыре автобуса), №28 «Проспект Декабристов» — «Улица Милиционера Власова» (три автобуса), №29 «Улица Милиционера Власова» — «Проспект Декабристов» (три автобуса) и №54 «Улица Мильчакова» — «Станция Пермь II — «Микрорайон Хмели» (восемь автобусов). Начальная (максимальная) цена контракта — 283,5 млн руб.

Следующий лот: маршруты №5 «Комсомольская площадь» — «НПО «Биомед» — «Микрорайон Голый Мыс» (шесть автобусов) и №59 «Микрорайон Юбилейный» — «Аэропорт Бахаревка» (16 автобусов). Начальная (максимальная) цена контракта — 342,3 млн руб.

В очередной лот объединены три маршрута: №24 «Автопарк» — «Площадь Дружбы» (десять автобусов), №48 «Чусовской водозабор» — «Микрорайон Январский» (два автобуса) и №78 «Микрорайон Кислотные Дачи» — «Улица 1905-го года» (четыре автобуса). Начальная (максимальная) цена контракта — 285,9 млн руб.

Следующий лот: №25 «Микрорайон Ново-Бродовский» — «Комсомольская площадь» (два автобуса) и №75 «Микрорайон Соболи» — «Площадь Дружбы» (шесть автобусов). Начальная (максимальная) цена контракта — 130,5 млн руб.

В отдельный лот выделен маршрут №68 «Станция Пермь II» — «Микрорайон Садовый» (16 автобусов). Начальная (максимальная) цена контракта — 186,9 млн руб.

Аукционы должны состояться в период с 17 по 25 апреля.