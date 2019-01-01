Назначен новый директор пермского зоопарка Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми определилась с директором зоопарка. Им стала бывший сотрудник краевого центра спортивной подготовки Юлия Шитова. Информация о кадровых изменениях уже отображена на сайте учреждения.

Напомним, учреждением в статусе «и. о» руководила Инна Малышева. В это время мэрия проводила конкурс среди потенциальных управленцев. Первые «выборы» не выявили победителя, поэтому мэрия допускала возможность поиска кандидата в других регионах.