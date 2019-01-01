В российских поездах временно закрыли вагоны-рестораны Поделиться Поделиться Твитнуть

Из-за эпидемии коронавируса в России вагоны-рестораны и вагоны-бистро в поездах «Сапсан» и поездах дальнего следования будут временно закрыты для посещения, но продолжат приготовление горячих блюд для индивидуальной доставки пассажирам на их места в вагонах.

Чтобы заказать блюда из меню вагона-ресторана, пассажирам необходимо обратиться к проводнику.

Также в вагонах поездов дальнего следования будет прекращена продажа всех непродовольственных товаров. К покупке останутся доступны только товары первой необходимости, к которым относятся дезинфицирующие средства, влажные и сухие салфетки, дорожные наборы, наборы для душа.