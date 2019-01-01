Глава Пермского края запретил массовые мероприятия в регионе до 1 июня Поделиться Поделиться Твитнуть

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин подписал указ, который сохраняет запрет на проведение в регионе массовых мероприятий до 1 июня.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса в Пермском крае постепенно отменяли массовые мероприятия, закрывали культурные учреждения, кафе и фитнес-центры.

Новый указ подтверждает, что в регионе запрещено проведение культурных, спортивных, научных и общественных мероприятий численностью свыше 50 человек. Запрет действует до 1 июня.

Также до 1 июня приостановлена деятельность ночных клубов, кинотеатров, бассейнов, фитнес-залов, детских развлекательных центров. Действует и запрет на курение кальянов.

Запрет на работу для кафе и баров, розничных магазинов, салонов красоты пока действует до 5 апреля.