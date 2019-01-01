Пермский фонд борьбы с коронавирусом собрал 11,7 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский краевой фонд социальной поддержки населения собрал 11,75 млн руб. на борьбу с коронавирусом в регионе. Собранные деньги будут направлены на дополнительные медицинские препараты, оборудование, средства индивидуальной защиты и социальную поддержку населения.

Министерство здравоохранения Прикамья уже сформировало запрос на средства индивидуальной защиты. Для нужд медорганизаций предполагается закупить костюмы UNIX Prokem D («касперы»), фильтрующие противогазы UNIX и сменные фильтры к ним, полумаски «Кама» и респираторы.

Среди благотворителей как физические, так и юридические лица. Например, благотворительный взнос сделал глава Пермского края Дмитрий Махонин, а из предприятий — ПАО «Пермэнергосбыт», ГК «Эрис», АО «Медисорб», ООО «Силур», НПО «Искра».

Перечислить посильную сумму может любой желающий, в назначении платежа необходимо указать: «благотворительная акция по сбору средств по борьбе с коронавирусом».