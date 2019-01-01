В Перми умер обвиняемый по делу о хлопке газа в жилом доме на улице Чернышевского Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми скончался мужчина, которого обвиняли в убийстве общеопасным способом после хлопка газа в жилом доме на ул. Чернышевского. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, 20 марта в жилом доме на ул. Чернышевского, 3 произошёл хлопок газа. Пострадали три человека, хозяйка квартиры погибла.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело. Специалисты газораспределительной компании по результатам обследования квартиры пришли к выводу, что газовое оборудование в ней было испорчено преднамеренно, что могло привести к хлопку.

По информации следственного управления СК России по региону, следствие продолжается, сейчас проводятся экспертизы, допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства случившегося.