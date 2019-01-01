Дмитрий Енцов журналист Дом на ул. Чернышевского, 3 отключён от теплоснабжения после взрыва газа Поделиться Поделиться Твитнуть

Жилой дом по адресу ул. Чернышевского, 3, после взрыва газа в одной из квартир четвёртого этажа первого подъезда, отключён от тепла, газа и электроснабжения. Об этом заявил глава Свердловского района Андрей Усов.

Для жителей в школе №33 организован пункт временного размещения. Хотя жители соседних подъездов могут оставаться в своих квартирах.

«Вечером будет собрание жильцов. Тем, кому негде жить, предложат жильё из резервного фонда на ул. Народовольческой», — сообщил Андрей Усов.

Напомним, сообщение о взрыве газа поступило в 12:35. Площадь горения составила 20 кв. м, площадь повреждений — 70 кв. м. Пожар потушен в 13:05.

В результате происшествия один человек погиб (хозяйка квартиры), трое жителей подъезда пострадали. У одной женщины — черепно-мозговая травма, у двух мужчин — ожоги и отравление продуктами горения.