Пермяк погиб при взрыве бытового газа на ул. Чернышевского, 3 Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми произошёл взрыв бытового газа в пятиэтажном доме на ул. Чернышевского, 3.

По данным МЧС по Пермскому краю, погиб один человек. Пострадали трое, они госпитализированы.

По словам главы администрации Свердловского района Перми Андрея Усова, у одного постраавшего - черепномозговая травма у двоих - ожоги.

Хлопок произошёл на третьем этаже здания. Открытый огонь был потушен прибывшими спасателями. Площадь горения составила 20 кв.м., площадь повреждений — 70 кв.м.

Несущие конструкции дома не пострадали.

Пункт временного размещения оганизован в школе №33.

По информации председателя ТСЖ, техническое обслуживание внутридомового газового оборудования проведено в октябре 2019 года.

На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения в количестве 8 единиц техники и 29 человек личного состава, а также оперативные службы и службы жизнеобеспечения. На место прибыл глава Перми Дмитрий Самойлов.