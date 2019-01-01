Дмитрий Енцов журналист На неделе в Перми потеплеет до +10° Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным Гидрометцентра РФ, в нерабочую неделю — с 30 марта по 5 апреля — в Перми продолжится потепление.

Так, на этой неделе температура воздуха дважды должна достигнуть отметки в 10° тепла — в среду и воскресенье. При этом самым тёплым днём «выходных» является 30 марта: днём температура воздуха прогревалась до +11°. В ночное время возможно похолодание до -2°.

Что касается осадков, то неделя будет «сухая», с переменной облачностью. Максимальная вероятность дождя относится к четвергу, 2 апреля.