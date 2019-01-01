Дмитрий Енцов журналист В Перми выявлен первый случай заражения коронавирусом от контакта с больным 67-летний пациент не выезжал за границу Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае выявлен первый контактный случай инфицирования коронавируса. Он относится к 67-летнему пермяку, который заразился от уже инфицированного жителя. Эту информацию подтвердили в краевом минздраве.

Заболевший — один из двух новых, информация по которым обнародована 30 марта.

Второй инфицированный — 19-летний житель, вернувшийся из Великобритании.

На сегодняшний день общее количество инфицированных в Прикамье за всё время составляет 13 человек. При этом один пациент переведён в реанимацию, так как состояние его ухудшилось из-за сопутствующего онкологического заболевания.

По данным краевого минздрава, на утро 30 марта на домашний карантин из-за коронавирусной инфекции отправлены 3755 человек (+259 относительно 29 марта).

Это граждане без признаков болезни, вернувшиеся из-за рубежа либо контактировавшие с теми, у кого есть подозрения на коронавирус.

Количество тех, кто госпитализирован с симптомами ОРВИ, за сутки не изменилось — их 49 человек.

По стране за сутки инфицированных стало больше на 302 человека. За всё время инфицировались 1836 человек из 71 региона. Выздоровели 66 человек, скончались девять человек.

По данным Роспотребнадзора, доля больных коронавирусом, заразившихся им в России, составляет 25% от всех выявленных заболевших.