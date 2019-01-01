Авиакомпании временно отменили ряд рейсов из Перми в Москву и Санкт-Петербург Поделиться Поделиться Твитнуть

В связи с эпидемией коронавируса российские аэропорты не выполняют рейсы за рубеж. Изменению подверглось и межрегиональное расписание.

Авиакомпания «Северный ветер» приостановила полеты из Перми в Москву (Шереметьево) до 30 апреля 2020 года.

Авиакомпания S7 Airlines отменила дневной рейс в аэропорт Домодедово до 23 мая 2020 года.

Авиакомпания «Россия» прекратила выполнение полетов в Санкт-Петербург до 7 апреля 2020 года.

Напомним, ранее о временном прекращении полётов объявила авиакомпания «Победа», выполнявшая из Перми рейсы в Москву, Санкт-Петербург и Сочи.