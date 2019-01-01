Авиакомпания «Победа» приостановила выполнение перелётов до 31 мая Поделиться Поделиться Твитнуть

Лоукостер «Победа» принял решение с 1 апреля 2020 года временно остановить выполнение регулярных рейсов по всем направлениям маршрутной сети. Полёты не будут выполняться до 31 мая.

В авиакомпании отметили, что приостановка операционной деятельности позволит сосредоточить ресурсы на антикризисной программе и подготовке к возобновлению полетов.

При этом в авиакомпании порекомендовали гражданам России оставаться дома.

Генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков отметил:

«Мы абсолютно солидарны с принятым Правительством решением. Сейчас самое главное — это здоровье наших граждан. Поэтому мы приостанавливаем полёты и призываем всех по возможности оставаться дома».

Всем клиентам отменённых рейсов с датами вылета в период с 1 апреля по 31 мая 2020 года «Победа» вернёт деньги на счет в личном кабинете. Эти средства клиенты смогут в течение года потратить на любые рейсы «Победы», которые возобновятся после снятия введенных ограничений.

Напомним, из Перми авиакомпания выполняла рейсы в Москву. Ранее правительство РФ ввело ряд ограничений из-за эпидемии коронавируса, в частности, запрет на международные полёты.