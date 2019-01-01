Застройщикам разрешили продолжить работу при организации доставки, питания и медосмотра сотрудников Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края разъяснило порядок работы застройщиков во время недели, объявленной нерабочей в связи с эпидемией коронавируса.

Так с 28 марта по 5 апреля рекомендовано приостановить производство работ с массовым присутствием людей. В случае, если строительным компаниями и производителям строительного оборудования и материалов необходимо продолжить работу, они должны соблюсти ряд обязательных требований, утверждённых приказом минстроя Пермского края.

В первую очередь, руководители обязаны отправить на электронную почту минстроя info@msa.permkrai.ru заявку о проведении работ в период нерабочих дней с указанием наименования объекта, адреса, укрупненного перечня работ и количества сотрудников, задействованных на стройке или производстве. На основании этих заявок специалисты минстроя сформируют реестр компаний, работающих в карантин, и опубликуют его на сайте ведомства. Документ будет ежедневно обновляться. При этом компаниям строго необходимо организовать соблюдение следующих требований.

Обязательна организация централизованной доставки сотрудников к месту работы и обеспечение горячего питания вне общественных мест (возможно, с помощью организации отдельных помещений на объектах под временные столовые). Необходимо проведение санитарной обработки на строительных площадках, включая помещения для организации питания, бытовые помещения и транспорт для перевозки сотрудников.

Также санитарная обработка должна проводиться в централизованных местах проживания сотрудников. В органы местного самоуправления необходимо направить информацию о наличии таких мест (общежитий, корпоративных домов) и количестве проживающих там сотрудников.

Сотрудники, привлечённые к работе в карантин, должны ежедневно проходить медосмотр с обязательным измерением температуры и диагностикой общего состояния. Медосмотр проводит медработник строительной организации на территории компании и/или стройплощадке. При выявлении малейших признаков ОРВИ медработник обязан сопроводить больного в медучреждение.

Штабы строительства, расположенные в общественных местах, необходимо перенести на территорию стройплощадки или в нежилое помещение с отдельным входом. Эти помещения требуется регулярно дезинфицировать.