Мария Сыропятова Штрафы за нарушение карантина значительно вырастут Поделиться Поделиться Твитнуть

Правительство России одобрило поправки в КоАП об ужесточении ответственности за нарушение карантина. Об этом на оперативном совещании с вице-премьерами рассказал глава правительства Михаил Мишустин. Госдума рассмотрит поправки 31 марта.

Штраф за несоблюдение карантинных мер, если из-за этого заразился и умер другой человек, составит от 150 тыс. руб. до 300 тыс. руб., для должностных лиц — от 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб., а для юрлиц — от 500 тыс. руб. до 1 млн руб. или приостановление деятельности на 90 суток.

Если действия граждан во время карантина представляли опасность для окружающих, то с них могут взыскать от 15 тыс. руб. до 40 тыс. руб., с должностных лиц — от 50 тыс. руб. до 150 тыс. руб., а для юридических лиц размер штрафов может составить от 200 тыс. руб. до 500 тыс. руб.

Составлять протоколы об указанных административных правонарушениях будут должностные лица органов полиции и санитарно-эпидемиологического надзора. Рассматривать дела будут районные суды.

Согласно поправкам в Уголовный кодекс, за нарушение санитарных правил по неосторожности, повлёкшее заражение людей, гражданину может грозить штраф до 1 млн руб. или тюремный срок до трёх лет. Если будет доказан умысел, то тогда за это же нарушение может грозить штраф до 2 млн руб. или тюремный срок до пяти лет. Если же несоблюдение санитарных правил привело к более тяжёлым последствиям — смерти двух или более лиц, то и наказывать предлагается более сурово. За такое деяние гражданин может быть лишён свободы на срок до семи лет.

Напомним, ранее штрафы за нарушение карантина для физлиц составляли 100-500 руб. На данный момент в России свыше 1 тыс. заражённых коронавирусом, в Пермском крае — 13.