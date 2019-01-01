Мария Сыропятова Режим самоизоляции для граждан может быть введён и в Пермском крае Поделиться Поделиться Твитнуть

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил глав регионов «проработать возможность» введения режима изоляции граждан. Это предложение было озвучено на оперативном совещании главы федерального правительства с вице-премьерами.

Напомним, режим самоизоляции был введён в Москве, Московской и Мурманской областях. Гражданам всех возрастов необходимо оставаться дома. Исключение сделано только для тех случаев, когда нужна экстренная медицинская помощь или необходимо выйти в магазин за продуктами. Также возможность доехать до работы оставлена для сотрудников тех организаций, чья деятельность не остановлена региональными правительствами.

Меры безопасности вызваны эпидемией коронавируса.