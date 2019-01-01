Пермяк с коронавирусом попал в реанимацию Поделиться Поделиться Твитнуть

Состояние одного из 11 заражённых коронавирусом в Пермском крае ухудшилось. Он находится в реанимации на искусственной вентиляции лёгких. Об этом сообщает «Рифей-Пермь» со ссылкой на замминистра здравоохранения Пермского края Евгения Камкина.

Ухудшение состояния больного связано в том числе с наличием сопутствующего онкологического заболевания. Ещё у двоих поставлен диагноз «пневмония», их состояние ближе к средней степени тяжести.

Состояние остальных пациентов удовлетворительное, они проходят плановую терапию.

Напомним, по состоянию на 30 марта в Пермском крае 11 подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом все заболевшие вернулись из-за рубежа. Они находятся на лечении в условия стационара.