Дмитрий Енцов журналист За сутки ещё 259 жителей Пермского края отправлены на домашний карантин Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным краевого минздрава, на утро 30 марта на домашний карантин из-за коронавирусной инфекции отправлены 3755 человек (+259 относительно 29 марта).

Это граждане без признаков болезни, вернувшиеся из-за рубежа либо контактировавшие с теми, у кого есть подозрения на коронавирус.

Количество тех, кто госпитализирован с симптомами ОРВИ, за сутки не изменилось — их 49 человек.

По данным на 29 марта, в регионе за всё время диагноз «коронавирусная инфекция» поставлена 11 гражданам.