Дмитрий Махонин поручил проверить рост цен на продукты в Пермском крае Поделиться Поделиться Твитнуть

Врио губернатора Дмитрий Махонин дал поручение Управлению ФАС и минпромторгу региона провести проверку по фактам роста цен на продукты питания первой необходимости в торговых сетях региона. Об этом сообщается в телеграм-канале «Стоп коронавирус. Пермь».

Напомним, территориальные органы ФАС ведут ежедневный мониторинг цен на продукты. Ранее был зафиксирован рост цен на курицу, капусту, рис, муку, морковь. Также в УФАС поступили четыре заявления относительно повышения цен на сахар, гречу, рафинированное масло.