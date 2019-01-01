Пермская клиническая больница не смогла найти поставщика медицинских масок Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермская краевая клиническая больница завершила проведение торгов на поставку в учреждение медицинских масок. На торги не было подано ни одной заявки.

Согласно документации, в рамках контракта на 818 тыс. руб. требовалось поставить в больницу 190 тыс. масок.

Напомним, в розничных магазинах наблюдается дефицит медицинских масок из-за эпидемий гриппа и коронавируса. Цены на маски повышались в несколько раз. Для обеспечения спроса пермские предприятия налаживают самостоятельный выпуск масок.