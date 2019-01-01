Зоомагазинам разрешили работу во время карантина Пермские ветклиники работают с ограничениями Поделиться Поделиться Твитнуть

Правительство РФ утвердило актуальный перечень непродовольственных товаров первой необходимости, торговать которыми организации могут во время действия мер безопасности на фоне эпидемии коронавируса. В него вошли и зоотовары.

Ранее ряд зоомагазинов обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой разрешить продолжить работу, так как зоомагазины реализуют еду для животных, которым могут не подойти продукты «со стола». Кроме того, в таких магазинах реализуются ветеринарные препараты. Сергей Собянин предложение поддержал.

Тем не менее в регионах действовал запрет на работу ряда организаций. В связи с этим зоомагазины были закрыты и перешли на режим доставки. Так, магазин «4 лапы и Ко» предлагал бесплатную доставку заказа на сумму свыше 1 тыс. руб. Сеть магазинов «Мой зверь» предлагала доставку от 500 руб. После вступления в силу распоряжения федерального правительства зоомагазины вновь начали работу.

При этом ветеринарные клиники ввели ограничения для клиентов. Их просят посещать клинику по записи и приходить на приём по одному человеку. Также просят оставлять дома детей и пожилых родственников. Вдвоём в клинику можно прийти, только если животному требуется проведение рентгена. Приём просят перенести, если владелец животного имеет симптомы ОРВИ.

«После приёма и выписки необходимых рекомендаций, пожалуйста, не задерживайтесь в помещении, чтобы не создавать толпу. Это позволит уменьшить возможный риск заражения при контакте с другими посетителями клиники».

В сети ветеринарных клиник «Друг» приостановили приём без записи. Людям с признаками инфекционных заболеваний в клинике откажут в приёме.

Напомним, в России наблюдается эпидемия коронавируса. В Москве количество заражённых превысило 1 тыс. человек. В столице введён карантин. В Пермском крае заболевших 11.