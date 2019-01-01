Общественный транспорт Перми переходит на расписание выходного дня

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По расписанию выходного дня автобусы и трамваи будут работать до 5 апреля, сообщает пресс-служба администрации Перми. Такое решение было принято Оперштабом Пермского краю по предотвращению распространения коронавируса.

Перед перевозчиками поставлена задача проводить дезинфекцию ручек и поручней в транспорте после каждого рейса, а также в конце смены в парке. Кроме того, достигнута договоренность с пермским предприятием АО «Сорбент» по производству и поставке 10 тысяч масок, которые будут распространены среди кондукторов.