В Перми 1500 организаций проверили на соблюдение карантина Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми начались рейды по соблюдению кафе, непродовольственными магазинами и другими организациями требований Оперштаба Пермского края по приостановлению работы с 28 марта по 5 апреля. Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми. Т олько за 29 марта в разных районах Перми было проверено 1500 различных объектов, 80% из них были закрыты. Работа остальных будет остановлена принудительно.





Напомним, 28 марта решением Оперштаба на территории Пермского края была приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания. Ограничения также затронули объекты розничной торговли, работу бань, саун, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев. Строительные магазины также должны быть закрыты.