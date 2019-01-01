С понедельника будет приостановлена работа салонов связи и ремонта обуви Поделиться Поделиться Твитнуть

На заседании оперштаба по противодействию распространения коронавируса в Пермском крае, которое состоялось 29 марта, обсудили расширение мер по борьбе с вирусом. Они будут закреплены указом губернатора и вступят в силу после официального опубликования 30 марта.

В частности, речь идёт о расширении перечня предприятий сферы услуг, которые с 30 марта по 5 апреля приостанавливают свою деятельность, например, фотосалоны, салоны связи, ремонт обуви, оказание бытовых услуг и т. п.

«При этом делается исключение для ритуальных, транспортных, медицинских услуг, услуг ЖКХ, а также услуг, имеющих неотложный характер. Кроме того, краевые власти полностью сохранили оказание всех услуг населению в дистанционной форме», — говорится в официальном сообщении оперштаба.

Кроме того, предполагается закрепить переход на дистанционную работу территориальных органов минсоцразвития. Документы и консультации будут проводиться в онлайн-режиме. Центры занятости населения также временно перейдут на удалённую работу.