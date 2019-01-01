Юрий Трутнев и Максим Решетников вошли в президиум Правительства РФ Поделиться Поделиться Твитнуть

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которым образовал в России президиум правительства. В него вошли 20 человек: сам Мишустин, все вице-премьеры, а также ряд министров.





В составе президиума два экс-губернатора Пермского края: вице-премьер, полпред Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и министр экономического развития РФ Максим Решетников.





Согласно законодательству, президиум предназначен для решения оперативных задач и должен собираться по мере необходимости в том случае, когда созыв правительства в полном составе не требуется. Однако правительство вправе отменить решение своего президиума.