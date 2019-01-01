В Перми за последние сутки нет новых заражённых коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

За последние сутки в России зафиксировано 270 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 26 регионах. Всего в стране на сегодняшний день зарегистрировано 1534 случая коронавирусной инфекции в 65 регионах. За весь период зафиксировано 8 летальных случаев, число выписанных пациентов выросло до 64 человек.

В Пермском крае за последние сутки новых заболевших не зарегистрировано. Всего на 29 марта в Прикамье 11 заражённых.



