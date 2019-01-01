Сеть магазинов «Магнит» ввела ежедневные санитарные перерывы Поделиться Поделиться Твитнуть

Сеть магазинов «Магнит» уведомила покупателей о введении санитарных перерывов. Согласно сообщению в мобильном приложении сети, перерывы будут проходить ежедневно с 14:00 по 14:30.

Напомним, в Пермском крае 11 заражённых коронавирусом. Для противодействия распространению заболевания в регионе закрыты театры, кино, детские центры и другие компании, кроме магазинов с товарами первой необходимости и аптек. Компании, которые продолжают работу, будут оштрафованы.