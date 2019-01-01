В Перми выявлен ещё один заражённый коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

За последние сутки в России подтверждено 228 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 26 регионах. Всего в стране на сегодняшний день зарегистрировано 1 264 случая коронавирусной инфекции в 62 регионах, число выписанных пациентов выросло до 49.

По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.

В Пермском крае зарегистрирован ещё один заражённый коронавирусом. Это мужчина 48 лет, побывавший в Испании. Таким образом всего заражённых 11.

За последние сутки выписаны по выздоровлению 4 человека.

За сутки зафиксирован один летальный случай в Москве. Общее количество летальных случаев — 4.