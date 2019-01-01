В Перми штрафуют организации, игнорирующие требования безопасности при коронавирусе Поделиться Поделиться Твитнуть

Оперштаб инициировал рейды по организациям, игнорирующим требования безопасности на оне эпидемии коронавируса. Нарушителей ждёт штраф, приостановка деятельности, а в случае заражения граждан — лишения свободы сроком до пяти лет.

Напомним, с 28 марта решением оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания. Ограничение также затронули объекты розничной торговли, бани, сауны, салоны красоты,, СПА-салоны, массажные салоны, солярии.

Однако зафиксированы факты работы некоторых организаций. В связи с этим оперштаб, Роспотребнадзор, прокуратура и районные администрации проводят рейды для приостановке деятельности таких объектов с привлечением их собственников к административной ответственности.

Штаб напоминает, что неисполнение указанных требований влечёт административную ответственность по ст. 6.3 КОАП РФ (невыполнение санитарно-гигиенических или противоэпидемиологических мероприятий) и с 29 марта 2020 года будет наказываться административным штрафом (от 1000 до 20 000 руб.) и приостановлением деятельности на срок до 90 суток.

Кроме того, за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, статьей 236 УК РФ предусмотрено наказание от штрафа до 80 тыс. руб. до ограничения свободы на срок до 1 года. Если нарушение повлекло по неосторожности смерть человека, то лишение свободы возможно на срок до 5 лет.