Пермяка оштрафовали за распространение заведомо ложной информации о смерти человека от коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермяка оштрафовали за распространение заведомо ложной информации о смерти от коронавируса

ГУ МВД России по Пермскому краю выявило факт распространения в интернете заведомо недостоверной информации. Так в комментариях под новостью одного из информационных порталов пермяк сообщил о смерти в больнице женщины, якобы инфицированной коронавирусом. Оперативники установили личность автора комментария — им оказался пермяк 1994 года рождения.

В отношении молодого человека составлен протокол по ч. 9 ст. 13.15 КоАП.

Решением мирового суда Орджоникидзевского района Перми на гражданина наложен штраф в 30 тыс. руб.