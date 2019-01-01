Дмитрий Енцов журналист С 1 апреля возможность бесплатной пересадки добавится на 13 автобусных маршрутах Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми готовится к расширению количества автобусных маршрутов, на которых с 1 апреля будет действовать право одной бесплатной пересадки и появится возможность оплачивать проезд банковской картой.

Так, в течение 40 минут право бесплатной пересадки получат пассажиры маршрутов №№21, 38, 39, 65, 69, 70, 73.

В течение 60 минут — №№15, 20, 34, 36 (на этом маршруте сейчас право пересадки есть в течение 40 минут), 53, 58, 61.

Напомним, сейчас право бесплатной пересадки в течение 40 минут действует на маршрутах №№ 2, 3, 6, 7, 9, 11, 22, 23, 30, 36, 48, 49, 50, 51, 62, 80, 88. В течение 60 минут — на маршрутах №№ 18, 34 и 60.