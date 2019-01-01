Ожидается прибытие 155 жителей Пермского края из-за рубежа
Глава региона Дмитрий Махонин поручил Министерству территориальной безопасности Пермского края совместно с Пермским линейным отделом полиции на транспорте держать на контроле вопрос возвращения пермяков, находящихся за границей и выехавших по путёвкам турфирм, а в случае необходимости — быть готовыми оказать поддержку.
По данным министерства территориальной безопасности, в настоящие время ожидается прибытие из-за рубежа 155 жителей Пермского края, включая детей. Последние туристы должны вернуться в Москву до 30 марта.
Сейчас Министерство территориальной безопасности совместно с транспортной полицией идентифицирует пермских туристов, чтобы по их прибытию осуществить все необходимые карантинные мероприятия.
В частности, все прибывшие в аэропорт граждане в обязательном порядке пройдут процедуру термометрии и будут направлены на самоизоляцию по месту жительства на 14 дней. На 10 день после возвращения врачи возьмут у них анализы на коронавирус.
Листок нетрудоспособности данные вернувшиеся туристы смогут получить онлайн или позвонив на круглосуточный телефон горячей линии Министерства здравоохранения Пермского края 8 (342) 258-07-87.