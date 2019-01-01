Открытие бистрономии на месте ресторана «Другое место» перенесено Поделиться Поделиться Твитнуть

Ресторанная группа «Фо-Рест» приняла решение о переносе открытия бистрономии Agrodolce. Планы ресторанной группы изменились из-за ограничений, введённых правительством РФ в связи с эпидемией коронавируса.

Напомним, ранее планировалось открыть бистрономию 19 апреля на месте другого ресторана группы — «Другое место». Сейчас в планах группы наладить работу бистрономии к лету. При этом ресторанная группа уже начала продажу сертификатов, которыми можно будет расплачиваться в заведениях летом. Продажа сертификатов сейчас поможет бизнесу пережить временное закрытие ресторанов на карантин.

Напомним, группа «Фо-Рест» объединяет рестораны «Монтенегро» ( в Перми и Березниках), «Дунай», Les Marches, Mekong.