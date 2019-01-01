Мария Сыропятова Вам с собой Какие спецпредложения запустили пермские рестораны и торговые сети в ответ на коронавирус Поделиться Поделиться Твитнуть

В связи с распространением в России коронавируса федеральное правительство ограничивало работу мест массового пребывания людей и общепита. В связи с этим рестораны и кафе оказались вынуждены переформатировать работу, чтобы остаться на плаву. Изменения коснулись и работы торговых сетей.

Так ресторанная группа «ФоРест» («Монтенегро», Les Marches, «Дунай», Mekong) запустила сервис по доставке обедов и ужинов. Стоимость блюд сопоставима с ценами на бизнес-ланч. Также группа предлагает банкетные блюда для семьи и торты. В социальной сети Instagram повара ресторанной группы также снимают приготовление блюд на видео и дают рецепты.

Кроме того, сотрудники «ФоРест» обратились к пермякам за помощью, предложив сейчас приобрести сертификаты на посещение ресторанов летом.

Ресторан Meduza ввёл новый формат: теперь шеф-повар может приехать к клиентам домой и приготовить блюда на месте. В этом случае предполагается, что будет заказано комплексное меню из нескольких блюд на выбор для каждого гостя. Также ресторан запустил бережную доставку морепродуктов и устриц. Работать дома у гостей готовы также кальянщики бара Gatsby's.

«Фобошная-Кофешная» (до временного закрытия по постановлению правительства РФ) временно перешла на одноразовую пластиковую посуду, чтобы снизить распространение инфекции.

Для поддержания спроса рестораторы снижают цены на меню и доставку заказов. Ресторан «Партизан» запустил бесплатную доставку для основного меню, а для обеденных блюд минимальная сумма заказа составит 300 руб. Гастробар «Оne Gogi» теперь предлагает скидку на 20% на все позиции меню при самовывозе. Gatsby’s определил скидку на меню на вынос в 25%.

Не остались в стороне и сервисы доставки этой самой еды. Агрегатор доставки еды Delivery club запустил программу поддержки локальных ресторанов. Так впервые подключившиеся к системе кафе (локальные и сети менее трёх заведений) со своей доставкой смогут получать заказы через Delivery Club без комиссии. Нулевая комиссия будет действовать для них до конца июня 2020 года. Также комиссия будет обнулена для тех ресторанов, которые подключились к Delivery Club в период с 15 марта и попадают под обозначенные условия.

Для кафе, которым нужна доставка Delivery Club, до конца июля комиссия составит 25% от суммы заказа, что на 10 п.п. меньше стандартной.

Со спецпредложениями вышли и торговые сети. Так пермская сеть супермаркетов «Семья» запустила бесплатную доставку продуктов для пенсионеров при сумме чека свыше 500 руб. Для остальных категорий доставка бесплатна при чеке свыше 2 тыс. руб.

Сеть супермаркетов «Магнит» решила поддержать медработников. Для них сеть выпустит карты лояльности с повышенным уровнем начисления бонусов в 20%. 100 тыс. таких карт распространят среди медицинских сотрудников регионов РФ, которые задействованы в работе по профилактике и лечению коронавирусной инфекции. Владельцы таких карт в течение двух месяцев будут получать 20%-ные бонусы с каждой покупки и смогут тратить их на другие товары в магазинах сети.