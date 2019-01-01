Евгения Пастухова выпускающий редактор Весенние выборы в Пермском крае переносятся на неопределённый срок Решение принято из-за ожидаемого пика коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

Все региональные выборы, которые должны пройти в апреле и мае, должны быть перенесены. Об этом сегодня, 27 марта, на заседании ЦИК РФ сообщила глава ведомства Элла Памфилова. В ближайшее время будет подготовлена правовая база для переноса голосования.

«Я рассматриваю апрель как пик (заболеваемости), даже если в мае кардинально улучшится ситуация, проводить в мае выборы просто нереально, поскольку в апреле не будет никакой возможности к ним подготовиться», — цитирует председателя комиссии ТАСС.

Напомним, 26 апреля в Пермском крае должны пройти довыборы по округу №2 в Законодательное собрание Пермского края, а 17 мая — выборы в думы преобразованных Бардымского, Еловского и Кишертского муниципальных округов. В довыборах участвуют шесть кандидатов, в том числе секретарь регионального отделения «Единой России» Вячеслав Григорьев.

Вместе с тем, в соответствии с действующим законодательством, пока основанием для переноса выборов является только введение чрезвычайного положения либо ситуация, при которой останется только один (или ни одного) кандидат (остальные сойдут с гонки по своему желанию).

Игорь Вагин, председатель избирательной комиссии Пермского края:

— Понятно, что в текущих условиях выборы переносить надо. Причём речь ведём не о переносе выборов, а о переносе даты голосования, со всеми вытекающими правовыми нюансами.

Однако важно оставаться в правовом поле, которое, как мы и говорили ранее, существенно ограничивает основания для переноса выборов. Поэтому всю эту неделю мы находились в консультациях с ЦИК.

Возможно, в ближайшее время некоторые наработки получат своё развитие.