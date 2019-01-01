В Перми пройдёт дезинфекция улиц Поделиться Поделиться Твитнуть

В целях профилактики распространения коронавируса в Перми проведут тотальную обработку улиц Перми специальным дезинфицирующим средством, сообщает «Рифей-Пермь».

Обработка городских улиц в Перми началась с 27 марта и продолжится в течение всей следующей недели. При этом подрядчики моют специальными средствами тротуары и проезжую часть. Для полной обработки улиц потребует три-четыре цикла, тогда как для одного цикла обработки необходимо 9 тыс. кубометров воды и 1 т дезинфицирующего средства.

Напомним, с 18 марта в Перми введён режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. В частности, была усилена санитарная обработка помещений муниципальных учреждений и общественной транспорт. Также УК и ТСЖ было поручено провести дезинфекцию подъездов многоквартирных домов.