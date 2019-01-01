Дмитрий Енцов журналист В Пермском крае за сутки не зафиксировано новых случаев коронавируса Всего в регионе 10 заражённых Поделиться Поделиться Твитнуть

По обновлённым данным оперштаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции, за последние сутки в Пермском крае не зафиксировано новых случаев заражения. То есть общее число инфицированных в регионе за всё время составляет десять человек.

По информации министерства здравоохранения Пермского края, на утро 27 марта в регионе на домашнем карантине находятся 3377 человек (+347 относительно 26 марта). Это те жители, которые прибыли из-за границы, или контактировавшие с теми, у кого есть подозрение на инфицирование коронавирусом.

В больницах с симптомами ОРВИ находятся 47 человек (+1).

Всего по стране за сутки выявлено 196 новых случаев. То есть общее число инфицированных составляет 1036 человек. Большинство из них — в Москве (703). Всего инфекция зафиксирована в 58 регионах.