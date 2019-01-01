Дмитрий Енцов журналист За сутки на домашний карантин отправлены 347 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

По информации министерства здравоохранения Пермского края, на утро 27 марта в регионе на домашнем карантине находятся 3377 человек (+347 относительно 26 марта). Это те жители, которые прибыли из-за границы, или контактировавшие с теми, у кого есть подозрение на инфицирование коронавирусом.

В больницах с симптомами ОРВИ находятся 47 человек (+1).

По местным данным, новых заболевших не зафиксировано (то есть общее число осталось неизменным — десять человек), но информация обновится после заседания оперштаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.