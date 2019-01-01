Дмитрий Енцов журналист Объявлены последние два аукциона на пятилетние автобусные контракты Поделиться Поделиться Твитнуть

Департамент транспорта администрации Перми объявил два последних аукциона на пятилетние контракты по обслуживанию городских автобусных маршрутов.

К ним относятся маршрут №50 «Микрорайон Крохалева» — «Станция Пермь II» и №6 «Микрорайон Железнодорожный» — «Станция Пермь II».

На обслуживание первого маршрута требуется 19 автобусов. Начальная (максимальная) стоимость контракта — 806,5 млн руб. На обслуживание второго — 14 автобусов. Начальная (максимальная) стоимость контракта — 645,6 млн руб.

Подача заявок — до 20 апреля. Сами аукционы будут проведены — 21 апреля.