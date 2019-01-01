Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» День театра не отменяется Театры готовят онлайн-сюрпризы в честь профессионального праздника Поделиться Поделиться Твитнуть

27 марта отмечается Международный день театра. В этот день всегда происходили специальные события в театрах Перми и Пермского края. В условиях карантина и ухода в формат онлайн сюрпризы тоже будут.

Пермский академический Театр-Театр 27 марта запускает спектакль-карантин «Декамерон ТТ».

Как известно, роман в новеллах Джованни Боккаччо «Декамерон» — это история именно про карантин. Группа молодых людей сбегает из Флоренции в деревню, спасаясь от чумы, и там, на лоне природы, чтобы не скучать, молодёжь рассказывает занятные истории. Парней и девушек было десять, каждый рассказал по десять историй — получилось ровно 100 новелл. Между прочим, в этом году знаменитой книге исполняется 666 лет.

Каждый день Театр-Театр будет выходить на связь ровно в полночь и читать новеллы Джованни Бокаччо о жизни и любви, о святости и пороках, о честности и лжи. Читать будут не только артисты труппы, но и художественный руководитель Борис Мильграм, а также сотрудники других подразделений.

Трансляции будут проходить на YouTube-канале театра, ссылки на них можно получить на страничках театра в соцсетях.

Пермский ТЮЗ в День театра открывает доступ к своему видеоархиву. В планах — показать записи спектаклей «Вишнёвый сад», «Ночь перед Рождеством», «Стойкий оловянный солдатик», «Обыкновенное чудо», «Гроза», «Лес», «Мещанин во дворянстве» и «Гришка Вольт». Доступ к записи будет открываться дважды в неделю в официальном паблике Пермского ТЮЗа в социальной сети «ВКонтакте». в 9.45 утра на сутки.

В Международный день театра, 27 марта, будет открыт доступ к записи вечера водевилей в постановке художественного руководителя театра, народного артиста РФ Михаила Скоморохова «За великое чувство любви».

Пермский театр оперы и балета вечером 27 марта покажет праздничный гала-концерт из архивов театра.