«Тотальный диктант» пройдёт 4 апреля онлайн Поделиться Поделиться Твитнуть

Организаторы акции «Тотальный диктант» приняли решение провести мероприятияе в назначенную дату — 4 апреля — онлайн.

Напомним, ранее мероприятие перенесли на осень, 17 октября, из-за угрозы распространения коронавируса.

4 апреля с 9:00 до 16:00 на онлайн-площадке «Тотального диктанта» пройдут лекции от экспертов и приглашённых гостей: о названиях болезней, о современной деловой коммуникации, дополнительных буквах алфавита, синонимах слова «выпить», способах отличить фейки от реальных новостей.

Коме того, Галина Юзефович расскажет, почему не надо читать то, что не нравится.

Также 4 апреля пройдёт «фантомный» онлайн-диктант «Время, вперёд!» и разберёт текст в прямом эфире. Написать его сможет любой желающий на сайте проекта.

Специальные гости онлайн-марафона ― группа «Ундервуд», автор youtube-канала «Читалочка» Полина Парс, радиоведущий и журналист Игорь Ружейников и писатель, автор текста Тотального диктанта ― 2020 Андрей Геласимов.

Ведущие марафона ― директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец и председатель Филологического совета «Тотального диктанта» Владимир Пахомов.

Подробная программа и регистрация на онлайн-марафон по ссылке.

Участие добровольное и бесплатное.