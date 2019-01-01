Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Из-за угрозы коронавируса «Тотальный диктант» перенесён на осень Точную дату объявят 25 марта Поделиться Поделиться Твитнуть

На сайте глобальной образовательной акции «Тотальный диктант» опубликовано обращение к участникам диктанта, в котором штаб акции объявляет о её переносе. Причина — пандемия вирусной пневмонии COVID-19.

«Тотальный диктант состоялся уже 16 раз и никогда не нарушал традиций: главный праздник грамотности всегда проходил в апреле. Огромные подготовительные усилия всех без исключения организаторов проекта по всему миру не давали даже зародиться мысли о переносе даты акции по какой-либо причине. Но обстоятельства, которые меняются уже не ежедневно, а ежечасно, говорят не только (или не столько) о стремительном распространении вируса, сколько о растущей панике среди населения. Даже в тех городах, где не было зарегистрировано ни одного заражённого, уже вводятся запреты на массовые собрания людей (это влияет не только на проведение мероприятий, но и организацию процесса обучения и работы). Последнюю неделю мы получаем сотни сообщений об отказе от участия в акции площадок, городов, целых стран. Это, безусловно, не инициатива организаторов, а рекомендации и запреты муниципальных органов территории, где проводится Тотальный диктант», — говорится в обращении.

По словам организаторов акции, решение перенести Тотальный диктант ― 2020 на осень было самым сложным за всю историю проекта. Одним из вариантов решения был перевод Тотального диктанта в онлайн-режим, но для многих участие в Тотальном диктанте ― это особый ритуал с приходом на площадку, «живым» диктатором, ручкой и бланком, и они не готовы менять это на онлайн-формат.

Тотальный диктант — 2020 должен был пройти 4 апреля. Новая дата его проведения станет известна 25 марта. Очные курсы по подготовке к «Тотальному диктанту» будут проходить по плану, если не будут введены новые запреты; на проведение онлайн-курсов повлиять ничего не может: они будут продолжаться при любой эпидемиологической обстановке.

Освободившееся время до осени штаб Тотального диктанта намерен использовать для создания новых онлайн-курсов, продления курсов подготовки к «Тотальному диктанту» — в общем, для того, чтобы участники акции смогли узнать еще больше о нормах русского языка и правилах правописания.