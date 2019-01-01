Дмитрий Енцов журналист Выписаны двое из троих пострадавших в мини-отеле «Карамель» Поделиться Поделиться Твитнуть

На этой неделе выписан второй пациент, пострадавший при ЧП в пермском мини-отеле «Карамель». Эту информацию подтвердили в минздраве.

Напомним, на прошлой неделе выписан первый пострадавший. Третья пострадавшая женщина до сих пор находится в клинике в Москве. Её состояние в региональном минздраве не уточняют.

ЧП произошло ночью 20 января. Рядом с гостиницей произошёл прорыв трубы с горячей водой, которая затопила подвальные помещения гостиницы. В результате пять человек погибли, ещё трое получили ожоги: 33-летняя женщина получила ожоги 35% поверхности тела, мужчина 35 лет — 20% тела, мужчина 28 лет — 15% тела.

Управляющий отелем был задержан и отправлен в СИЗО.